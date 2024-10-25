Стало известно, когда Асу Алмабаев получит чемпионский бой в UFC

Казахстанскому бойцу Асу Алмабаеву (21-2) нужно провести два поединка в UFC, чтобы получить титульный поединок в наилегчайшем весе. Такое мнение в интервью сайту Legalbet.kz озвучил главный редактор официального сайта промоушна и автор книги "Энциклопедия UFC" Томас Джербази, передает Vesti.kz.

20 октября казахстанец победил бразильца Матеуса Николау (19-5-1) единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После поединка Алмабаев обратился в октагоне к главе UFC Дане Уайту с просьбой дать ему титульный бой.

"Уверенная победа. Не зря она его подняла в рейтинге. Что думаю про его просьбу о титульном бое? Сейчас ему не дадут такого. Перед ним есть как минимум Асакура и Ройвэл. Алмабаеву нужно еще как минимум два боя, чтобы занять позицию для титульного поединка", - заявил Джербази.

Алмабаев выиграл четыре поединка UFC из четырех. После победы над Николау казахстанец поднялся с 14-го по седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса промоушна. Поясом чемпиона в этом дивизионе владеет представитель Бразилии Алешандре Пантожа.