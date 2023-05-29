Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:18
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев дал интервью российскому журналисту Игорю Лазорину. В ходе беседы он рассказал, когда Шавкат Рахмонов планирует вернуться в октагон UFC, сообщают Vesti.kz.

- Асу, как человек неплохо разбирающийся в боях, с кем тебе хотелось бы увидеть бой Шавката Рахмонова?

- Кого дадут, с тем и подерется. Он никому не откажет. Может подраться с любым соперником. Шавкат хочет в августе или в конце августа подраться. Непросто же так проводит сборы. Когда начинаешь готовиться, и менеджеры работают, и лига работает, и соперник по любому найдется, главное начать тренироваться после последнего боя, как бы тяжело это ни было.

Напомним, что Рахмонов последний поединок в UFC провел 4 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда в третьем раунде финишировал местного бойца Джеффа Нила и довел свой рекорд в ММА до 17-0.

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Метки:
Алмабаев Асу Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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