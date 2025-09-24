Стали известны дата нового боя Шавката Рахмонова в UFС и его соперник

Стало известно, когда казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) проведет свой следующий бой в UFC, а также его вероятный соперник, передают Vesti.kz.

Об этом рассказал Фаниль Рафиков, который является одноклубником Рахмонова. По его словам, "Номад" вернется в октагон только в 2026 году.

"Насколько я знаю, Шавкат попросил на начало следующего года бой, потому что на ноябрь уже объявлен бой Пратес — Эдвардс. Брэди в поисках соперника. Возможно и чемпион сменится, возможно не сменится. Поэтому это один из самых интересных дивизионов на данный момент и смотреть за этой историей очень интересно. Ну, хотелось бы поскорее увидеть Шавката и, я думаю, что скорее всего мы увидим бой с Белалом Мухаммадом", — заявил Рафиков.

Отметим, что свой последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024 года в Лас-Вегасе (США), когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри. Хотя изначально соперником казахстанца должен был стать Мухаммад, владевший на тот момент поясом чемпиона UFC в полусреднем весе, но американец выбыл из-за травмы.

После этого бой Шавката и Белала перенесли на май 2025 года, но на этот раз снялся уже казахстанец. В результате против Мухаммада вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18–2), который одержал победу и отобрал пояс.