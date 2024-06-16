Стала известна реакция Махачева на исторический успех Алмабаева

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:51
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев оценил победу казахстанского бойца Асу Алмабаева (20-2) над американцем Хосе Джонсоном (16-9), передает Vesti.kz.

Их поединок в наилегчайшем весе состоялся утром 16 июня по казахстанскому времени на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Официальный Instagram-аккаунт UFC опубликовал пост о победе казахстанца, сопроводив его следующей подписью: "Асу Аламабаев забирает домой победу единогласным решением на UFC Vegas 93".

Махачев со своего официального аккаунта отреагировал на этот пост, поставив свой лайк к публикации.

 

Метки:
Махачев Ислам Алмабаев Асу UFC

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