Стал известен победитель главного боя на турнире UFC

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Сегодня 10:37
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 89, в главном событии которого встретились американка Роуз Намаюнас (12-6) и бразильянка Аманда Рибас (12-5), передают Vesti.kz.

Бой в лимите наилегчайшего веса продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас по очкам (49-46, 49-46, 48-47).

Этим самым американка прервала серию из двух поражений подряд.

Намаюнас - бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории. Входила в топ-5 рейтинга американского промоушена среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории. Экс-лидер рейтинга UFC в женском минимальном весе.

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