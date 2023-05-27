Стал известен первый соперник Асу Алмабаева в UFC

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Сегодня 07:45
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Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев проведет первый поединок в лучшем промоушна UFC против ямайского спортсмена Оде Осборна, передает Vesti.kz.

Турнир состоится пятого августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

31-летний ямайский боец Оде Осборн выступает в американском промоушне с 2020-го года. В 17 боях в профессиональной карьере он одержал 12 побед при пяти поражениях. В UFC он выиграл четыре поединка из семи, проиграв в трех из них.

Ранее сообщалось о том, что дебют 28-летнего казахстанского бойца состоится первого июля.

Напомним, что 6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с UFC.

Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC и все четыре боя он выиграл.

 

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Метки:
Алмабаев Асу

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