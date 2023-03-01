В США прогнозируют сокрушительный исход в поединке Рахмонова с Нилом

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:35
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Американский журналист Кертис Калун, пишущий о ММА в новостном портале MMA News, поделился своим прогнозом на бой между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американским файтером Джеффом Нилом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот поединок в полусреднем весе считается статусным и состоится на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, США, в воскресенье, 5 марта по казахстанскому времени.

"Шавкат Рахмонов снова докажет, почему он считается одним из самых уникальных талантов, которых когда-либо видел полусредний дивизион. В первом раунде Рахмонов начнет медленно, чтобы приспособиться к техничному боксу Нила. Как только он найдет свой ритм, Шавкат проведет тейкдаун, а затем сокрушительно добьет соперника", - отметил Калун в своем материале.

Отметим, что в UFC Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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