Среди них новый Рахмонов? Казахстанские бойцы с 10-0 в ММА - кто они

Профессиональный рекорд казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), вероятно, самый впечатляющий в современном мире ММА. У топового полусредневеса UFC 19 досрочных побед в 19 проведенных боях, и таких показателей нет ни у кого. Но кто еще из казахстанцев идет на непобежденной двузначной серии? Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с бойцами из Казахстана, у которых 10-0 в ММА.

Алиби Идрис (10-0, 6 досрочных)

Возраст: 30 лет

Дивизион: наилегчайший (56,7 кг)

Профи: с ноября 2019 года

Лига: NAIZA (Казахстан)

Титулы: чемпион лиги NAIZA, завоевание пояса и две защиты

Победы: 4 - нокаутом, 4 - решением, 2 - приемами.





Возраст: 27 лет

Дивизион: полутяжелый (93 кг)

Профи: с декабря 2017 года

Лига: UFC (США)

Титулы: чемпион лиги Eagle FC (Россия), завоевание пояса

Победы: 6 - нокаутом, 2 - решением, 2 - приемами.

Следующий бой - 16 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) против бразильца Брендсона Рибейро (16-7-0-1). Подробнее о поединке - здесь.





Василий Тахтай (10-0, 9 досрочных)

Возраст: 28 лет

Дивизион: легкий (70,3 кг)

Профи: с мая 2014 года

Лига: Dala FC (Казахстан)

Титулы: чемпион лиги Dala FC, завоевание пояса

Победы: 6 - нокаутом, 3 - приемами, 1 - решением.





Самат Мамедов (10-0, 9 досрочных)

Возраст: 26 лет

Дивизион: полусредний (77,7 кг)

Профи: с марта 2020 года

Лига: ONE Championship (Таиланд)

Титулы: чемпион лиги Triumph Fights (Казахстан), завоевание пояса

Победы: 6 - приемами, 3 - нокаутом, 1 - решением.

Следующий бой - 24 января на турнире ONE Championship в Бангкоке (Таиланд) против швейцарца Мориса Абеви (8-1).



Сможет ли кто-то из бойцов дойти до текущих показателей Шавката в соотношении побед и поражений? Пока они преодолели только половину дистанции.