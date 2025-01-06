Среди них новый Рахмонов? Казахстанские бойцы с 10-0 в ММА - кто они

Профессиональный рекорд казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), вероятно, самый впечатляющий в современном мире ММА. У топового полусредневеса UFC 19 досрочных побед в 19 проведенных боях, и таких показателей нет ни у кого. Но кто еще из казахстанцев идет на непобежденной двузначной серии? Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с бойцами из Казахстана, у которых 10-0 в ММА.Алиби Идрис (10-0, 6 досрочных)
Возраст: 30 лет
Дивизион: наилегчайший (56,7 кг)
Профи: с ноября 2019 года
Лига: NAIZA (Казахстан)
Титулы: чемпион лиги NAIZA, завоевание пояса и две защиты
Победы: 4 - нокаутом, 4 - решением, 2 - приемами.
Дияр Нургожай (10-0, 8 досрочных)
Возраст: 27 лет
Дивизион: полутяжелый (93 кг)
Профи: с декабря 2017 года
Лига: UFC (США)
Титулы: чемпион лиги Eagle FC (Россия), завоевание пояса
Победы: 6 - нокаутом, 2 - решением, 2 - приемами.
Следующий бой - 16 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) против бразильца Брендсона Рибейро (16-7-0-1). Подробнее о поединке - здесь.
Василий Тахтай (10-0, 9 досрочных)
Возраст: 28 лет
Дивизион: легкий (70,3 кг)
Профи: с мая 2014 года
Лига: Dala FC (Казахстан)
Титулы: чемпион лиги Dala FC, завоевание пояса
Победы: 6 - нокаутом, 3 - приемами, 1 - решением.
Самат Мамедов (10-0, 9 досрочных)
Возраст: 26 лет
Дивизион: полусредний (77,7 кг)
Профи: с марта 2020 года
Лига: ONE Championship (Таиланд)
Титулы: чемпион лиги Triumph Fights (Казахстан), завоевание пояса
Победы: 6 - приемами, 3 - нокаутом, 1 - решением.
Следующий бой - 24 января на турнире ONE Championship в Бангкоке (Таиланд) против швейцарца Мориса Абеви (8-1).
Сможет ли кто-то из бойцов дойти до текущих показателей Шавката в соотношении побед и поражений? Пока они преодолели только половину дистанции.