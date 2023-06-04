Спорным решением завершился главный бой турнира UFC в самом казахстанском весе

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:57
©UFC

В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex состоялся главный бой турнира UFC Fight Night, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг) между новозеландским бойцом Кай Кара-Франсом и представителем Ирака Амиром Альбази, победу одержал Альбази решением судей. Эта победа стала для Альбази его 17-й в карьере, включая пять нокаутов и девять сабмишенов, и всего одно поражение. Кара-Франс, в свою очередь, имеет в своем активе 24 победы, включая 11 нокаутов и три сабмишена, но также 11 поражений.

29-летний Альбази занимает седьмое место в рейтинге своей весовой категории. В качестве представителя Ирака, он до сих пор не знает поражений в лучшей лиге мира. В своем втором поединке в январе 2021 года, Альбази одержал победу решением судей над казахстанским бойцом Жалгасом Жумагуловым.

На данный момент, помимо Жумагулова, в наилегчайшем весе также находятся два других казахстанских бойца – Азат Максум и Асу Алмабаев. Они присоединились к команде в апреле текущего года, однако пока не сделали свой дебют в соревнованиях.

Ранее на этом турнире двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар уступил бразильскому сопернику Элизеу Залески дос Сантосу.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:57
UFC
Спорным решением завершился главный бой турнира UFC в самом казахстанском весе
Сегодня , 08:45
UFC
Нурмагомедов дал пощечину сопернику после сенсационного поражения в UFC
Вчера , 18:28
UFC
Новый сезон шоу TUF с Макгрегором и Ченделом. Где его смотреть в Казахстане?
2 июня, 20:20
UFC
Названа главная проблема для Чимаева в поединке с Усманом
2 июня, 17:59
UFC
"Просто вынесет". Казахстанский боец дал прогноз на поединок Жумагулова в UFC
31 мая, 08:30
UFC
Шавката Рахмонова оскорбили за брошенный вызов экс-претенденту на титул UFC
30 мая, 21:40
UFC
"Остановит его". Звездный боец UFC дал прогноз на возможный поединок Канело - Макгрегор
30 мая, 16:30
UFC
Самого невезучего бойца UFC из Казахстана "уволили" из промоушена
30 мая, 13:52
UFC
Сестра Шавката Рахмонова прокомментировала свой "переход" в UFC
29 мая, 21:21
UFC
Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору
© 2008 - 2023 ТОО «EML»