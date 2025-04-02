Создавший проблемы Рахмонову боец возглавит турнир UFC

Ирландский боец Иэн Гэрри, выступающий в полусреднем весе, получил шанс возглавить турнир UFC, передают Vesti.kz.

Его бой против бразильца Карлоса Пратеса станет главным событием UFC on ESPN 66, который пройдет 26 апреля на арене T-Mobile Center в Канзас-Сити.

В рейтинге полусреднего веса Гэрри занимает седьмое место, а Пратес - 13-е. На счету ирландца 15 побед и одно поражение, тогда как бразилец выиграл 21 бой и потерпел шесть неудач.



Напомним, что в декабре 2024 года Гэрри провел конкурентный бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0), несмотря на проигрыш по решению судей. Этот поединок стал первым, в котором Рахмонов был вынужден провести все пять раундов в октагоне.