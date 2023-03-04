Сопернику Шавката Рахмонова вынесли наказание после провала на взвешивании перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 07:33
©Кадр из видео

Американский боец Джефф Нил (15-4) отдаст часть своего гонорара казахстанцу Шавкату Рахмонову, сообщает "Вестник ММА".

Он расстанется с 30 процентами своего дохода из-за провала на взвешивании перед боем в UFC. 

Напомним, что Нил не уложился в лимит полусреднего веса, который составляет 170 фунтов (77,110 килограмма). Если Рахмонов на весах показал 77,5 килограмма, то Нил - 79,3. В нетитульных боях разрешается перевес не более одного фунта (453 грамма). 

Бой Рахмонов - Нил состоится на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По казахстанскому времени он пройдет утром 5 марта.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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