Соперника Рахмонова обвинили в жульничестве после победы над экс-чемпионом UFC

Американец палестинского происхождения и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал поражение в бою с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

"Меня трижды ткнули в глаз. Как я и сказал, Иэн Гэрри очень умён в том, чтобы находить пути к победе, он понимает, как побеждать. Он знал, что тычок в глаз приведёт к победе, особенно если сделать это в начале боя. И особенно, если за это не снимают очки. Правила нужно менять. Должны быть последствия. В противном случае парни будут это делать", - проводит слова Мухаммада "Чемпионат".

"Гэрри понимает, как побеждать"

Отметим, что в полусреднем дивизионе также выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, который в декабре 2024 года дал бой Гэрри и победил ирландца по очкам. С тех пор Рахмонов не появлялся в октагоне из-за травмы.

После последней победы Гэрри поднялся на второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, Рахмонов идёт третьим, а Мухаммад опустился на пятую строчку. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.