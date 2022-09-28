"Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:17
©instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в легкой весовой категории, опубликовал пост в Instagram относительно своего следующего поединка в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний бой в UFC он провел 18 июня, когда раздельным судейским решением победил шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе.

"Дата поменялась, соперник из топ-10, нам пора возвращаться в эти джунгли (про соперника не гадайте, скоро объявят). Доброе утро - это когда тебе с утра звонит Саят Абдрахманов (менеджер)", - говорится в сообщении Исмагулова.

Ранее Исмагулов намекнул, что вернется в октагон 19 ноября, но, как видно, это произойдет в другой день.

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Метки:
UFC Исмагулов Дамир

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