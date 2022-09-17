Исмагулов оставил загадочное сообщение после боя в Казахстане

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (24-1) намекнул на дату своего следующего поединка в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz. Высказался он и о потенциальной оппозиции.

Ранее Исмагулов провел схватку по грэпплингу, которая завершилась неожиданным исходом, а затем оставил сообщение.

"19 ноября выходим на охоту, - написал боец и дополнил послание. - На этот раз идем на крупного зверя".

Добавим, Исмагулов агрессивно обратился к конкурентам, а затем ему подобрали возможную оппозицию.

Неожиданным исходом завершился бой Дамира Исмагулова в Казахстане

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