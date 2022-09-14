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Новости спорта MMA UFC

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Будет драться со "своими"? Что ждет Дамира Исмагулова в UFC

Будет драться со "своими"? Что ждет Дамира Исмагулова в UFC
©Instagram/ismagulov_damir

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (24-1) продвигается в рейтинге легкого веса даже без проведения боев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сложностях, с которыми теперь может столкнуться 31-летний спортсмен.

Исмагулов одержал пять побед в пяти поединках под эгидой UFC. В июне он раздельным решением оказался сильнее Гурама Кутателадзе, но даже после этой победы казахстанец не попал в топ.

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Лишь в начале июля Исмагулов впервые оказался в топ-15, и то этому поспособствовало поражение Брэда Ридделла, который свою позицию отдал казахстанцу.

Теперь Исмагулов вовсе взлетел на 12-ю строчку. Он опередил Джэлина Тернера и Дэна Хукера, а также резко упавшего в конец топа Тони Фергюсона.

Теперь Дамир буквально дышит в спину звездному Конору МакГрегору, занимающему 11-ю строчку в рейтинге. Казахстанец уже обратился к бывшему двойному чемпиону из Ирландии, но крайне маловероятно, что тот вообще как-то отреагирует на это.

В этом и есть проблема. Исмагулов уже 12-й, и он чувствует приближение к топ-10 и к статусу претендента. Поэтому казахстанец хочет драться с другими топами, со звездами, которые смогут продвинуть его куда выше в случае победы.

Однако сам Дамир пока не очень интересен настоящим звездам дивизиона и большинству фанатов со всего мира. Его бойцовские качества на высоком уровне, но критику за отсутствие зрелищных выступлений и досрочных побед он по-прежнему получает. В последнее время Исмагулов начал использовать больше трэш-тока, но пока это выглядит как-то неестественно. Создается впечатление, что Дамир вынужденно строит из себя "гангстера".

Бойцы из топ-5 хотят драться только за звание претендента, либо за пояс. Чарльз Оливейра, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер - все они являются звездами UFC из топ-5. МакГрегор, несмотря на низкую позицию, но благодаря статусу суперзвезды, - на одном уровне с ними. Эти шестеро вряд ли захотят драться с Исмагуловым в ближайшее время, так как это противостояние для них невыгодно с точки зрения медийности и продаж платных трансляций.

На седьмом и десятом местах в рейтинге находятся Рафаэль Физиев и Арман Царукян. Они являются бойцами менеджера Саята Абдрахманова, также работающего с Исмагуловым. Саят не раз говорил, что драться друг с другом его бойцы будут либо за статус претендента, либо за пояс, но не раньше.

Интересны и Бенеил Дариуш (6) с Матеушем Гамротом (9). Ведь их тоже нельзя назвать большими звездами, и они не увидят в потенциальном поединке с Исмагуловым что-то "невыгодное" для них. Но проблема в том, что они подерутся между собой в конце октября.

Выходит, что десять из 11 соперников, находящихся выше Дамира в рейтинге, для него недоступны. Остается только экс-чемпион из Бразилии Рафаэль Дос Аньос (8). Поэтому ситуация для Исмагулова, постоянно испытывающего проблемы с поиском соперников, обострилась донельзя. Здесь есть несколько выходов: либо договариваться с Дос Аньосом, либо соглашаться на бои с теми, кто ниже в рейтинге или же вообще в него не входит, либо закрывать глаза на то, что есть общий менеджер, и требовать у Саята поединок с тем же Царукяном. 

Посмотрим, как ситуация будет разворачиваться дальше. Понятно сейчас лишь то, что Исмагулов ждет не дождется анонса своего следующего поединка. Он хочет биться, но пока не с кем...

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Физиев Рафаэль Абдрахманов Саят МакГрегор Конор Оливейра Чарльз Махачев Ислам

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