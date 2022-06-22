Исмагулова не включили в рейтинг UFC: кто виноват и как это исправить

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (24-1) оказался в крайне необычном положении. После пятой победы подряд под эгидой американского промоушена его все еще не включили в рейтинг топ-15. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в этой ситуации на основе другого примера.

Исмагулов, дебютировавший в UFC три с половиной года назад, идет на серии из 19 побед. В лучшей лиге мира он все еще непобежденный с рекордом 5-0. Решением судей он выиграл у Алекса Горгиса, Хоэля Альвареса, Тьяго Мойзеса, Рафаэля Алвеса и Гурама Кутателадзе.

Многие ожидали увидеть экс-чемпиона М-1 Global в топ-15 уже во вторник, но в итоге этого не произошло. Причин может быть много. Это и отсутствие досрочных побед в UFC, и большие перерывы между боями, и невысокий уровень популярности в США.

Но есть наглядный пример, а зовут его Адриан Янез (16-3). 28-летний американец выступает в легчайшем весе, и после победы на последнем турнире он впервые попал в рейтинг топ-15. Теперь у него рекорд 5-0 в UFC, но, помимо этого, есть позиция в топе.

Почему Янез попал в топ-15, а Дамир нет? Во-первых, Янез нокаутировал четырех из пяти соперников. Там были как чистые нокауты, так и технические. Каких-то громких имен в послужном списке Адриана не было, но зрелище, продемонстрированное им в октагоне, отплатило позицией в рейтингах.

Во-вторых, американец дебютировал в промоушене лишь в октябре 2020-го, почти на два года позже Исмагулова. И менее чем за два года он подрался пять раз. Ни для кого не секрет, что в UFC любят тех спортсменов, кто часто дерется и не выбывает с боев. Тут же вспомним, что в прошлом году Дамир провалил взвешивание и слетел с противостояния против россиянина Магомеда Мустафаева. Это тоже могло плохо повлиять на репутацию казахстанца в глазах руководства лиги.

Теперь Дамиру нужно задуматься над этим еще более серьезно. Его слова после победы над Кутателадзе уже разлетелись на цитаты и такого раньше не было. Заметно, что Исмагулов заранее решил сказать что-то интересное в интервью после поединка. Опыта в этом казахстанцу пока не достает, но правильные шаги уже сделаны.

Кроме того, Исмагулову нужно почаще выступать. Если у него есть цель продвигаться выше и бороться за звание претендента, то было бы хорошо вернуться в клетку вновь в ближайшие месяцы. Застаиваться не стоит, так как это может сыграть с ним злую шутку. Легкий вес - очень конкурентный дивизион, и пока один боец решит взять перерыв, его может опередить ряд других.

Найдено объяснение "наказанию" Исмагулова после пятой победы в UFC

Фото: UFC©️