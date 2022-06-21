Найдено объяснение "наказанию" Исмагулова после пятой победы в UFC

Редактор сайта mma.uno Стив Дункан в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил победу казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова над шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе. Также он объяснил, почему победитель противостояния не попал в топ-15 рейтинга своего дивизиона.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. После всех трех раундов судьи отдали победу Исмагулову.

"Хороший поединок. Соперники показали неплохую готовность, учитывая их продолжительную паузу. Исмагулов еще не вернулся к своим лучшим кондициям, но все-таки смог победить соперника. Непростая победа. Однако объективно бой не тянул на звание зрелищного. К тому же после такой паузы одной победы не будет достаточно для попадания в топ-15 рейтинга. Исмагулову нужен еще один хороший поединок, который завершится зрелищной победой.

Говорить о его перспективах сложно. Неясно, что он будет представлять из себя в боях с топовыми бойцами. Только после таких схваток можно будет о чем-либо порассуждать", - отметил Дункан.

Отметим, что Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира. Он стал для него пятым в UFC, где он еще не проигрывал. Однако, несмотря на успех, боец не попал в топ-15 рейтинга дивизиона. Кутателадзе же провел лишь второй бой под эгидой промоушена и потерпел в нем первое поражение.

После победы Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC.