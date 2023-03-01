Соперник Рахмонова сделал смелое заявление перед их боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:48
Джефф Нил ©UFC

Соперник Шавката Рахмонова американец Джефф Нил сделал смелое заявление о том, что сможет остановить непобежденного казахстанца, передают Vesti.kz.

"Я должен позаботиться о том, что я буду взрывным в поединке, буду взрываться в нужные моменты и заберу этот бой. Я думаю, что я выиграю. Я верю, что остановлю его в первом или во втором раунде. Если нет, то это будет битва на три раунда.

Что касается важности этого боя - для меня важен каждый поединок. Предстоящий бой всегда самый важный. Я помню, как бился на локальных турнирах и мне нужно было выиграть, иначе я не смог бы заплатить за квартиру. Те бои тоже были важными, так что я выйду и побью этого парня", - заявил Джефф Нил в интервью UFC.

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Напомним, что Рахмонов следующий бой проведет с американцем Джеффом Нилом (15-4). Он состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира. В главном бою вечера легендарный Джон Джонс и Сирил Ган разыграют пояс чемпиона в тяжелой весовой категории.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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