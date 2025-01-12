Соперник казахстанца потерпел досрочное поражение в UFC

Досрочным поражением завершился один из поединков первого турнира UFC в 2025 году в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

В наилегчайшем весе американец Хосе Джонсон (16-10) уступил бразильцу Фелипе Бунесу (14-7) болевым приемом на руку в первом раунде.

Это первая победа для Бунеса в UFC и 14-я в ММА при семи поражениях.

Джонсон известен казахстанцам по бою с Асу Алмабаевым (21-2), с которым встречался в июне прошлого года и проиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов. Хосе потерпел десятую неудачу в карьере при 16 победах.

В главном события ивента встретятся топовые представительницы минимального веса из Бразилии - Маккензи Дерн (14-5) и Аманда Рибас (13-5).



