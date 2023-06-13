Соперник Жумагулова сделал заявление перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:30
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Бразильский боец Фелипе Бунес прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым в UFC, сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что не дождется свой дебют под эгидой знаменитого промоушена.

Напомним, поединок по казахстанскому времени состоится утром, 18 июня, на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес.

"Неделя боя наступила! Я не могу дождаться своего дебюта в UFC!" - написал Бунес в своем Instagram.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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