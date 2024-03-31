Соглавный бой UFC в весе Рахмонова закончился нокаутом

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Сегодня, 31 марта, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит турнир UFC, в соглавном событии которого встретились полусредневесы - бразилец Висенте Люке (22-10-1) и американец Хоакин Бакли (18-6), передают Vesti.kz

Поединок завершился во втором раунде, когда Бакли в партере забил соперника и этим самым вынудил рефери принять капитуляцию бразильца.

Для Бакли это третья победа подряд, в новом рейтинге полусредневесов UFC он войдет в топ-15, а Люке, занимающий 11-ю строчку, похоже, вылетит из топ-списка.

Напомним, что в этом дивизионе непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) находится на третьей позиции.

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