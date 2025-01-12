Соглавный бой UFC обернулся нокаутом. Рахмонов прошел его в первом раунде

На первом турнире UFC в 2025 году в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся соглавный бой в лимите полусреднего веса между аргентинцем Сантьяго Понзиниббио (31-8) и представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (19-7), передают Vesti.kz.

Понзиниббио финишировал Харриса в третьем раунде. Карлстон держался как мог, несколько раз падал после акцентированных ударов соперника, был зажат к сетке и добит, вынудив рефери вмешаться и остановить бой.

Хотя в первом раунде Харрис был близок к досрочной победе, серьезно потряс аргентинца, но не смог его удосрочить.

Понзиниббио отпраздновал 31-й успех в карьере при восьми неудачах. Для Харриса это седьмое поражение при 19 победах.

Три года назад гайанец был нокаутирован в первом раунде казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

В главном события ивента встретятся топовые представительницы минимального веса из Бразилии - Маккензи Дерн (14-5) и Аманда Рибас (13-5).