"Собираюсь разбивать этими ударами головы". МакГрегор опубликовал видео с тренировки по боксу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор (22-6) опубликовал видео с тренировки по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я собираюсь разбивать этими ударами головы", - добавил боец в описании видео.

Последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года. Тогда во второй раз подряд он проиграл американцу Дастину Порье. На этот раз ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.

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