"Шавкату нужно было пройти проверку...". Американский журналист оценил бой Рахмонова

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Обозреватель MMAFighting.com Деймон Мартин высказался о победе Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (17-5) на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Шавкат Рахмонов побеждает, но Джефф Нил проверил его и отказался убегать. Какой потрясающий бой у обоих этих парней. Шавкату нужно было пройти проверку... и он ее прошел", - написал Мартин в Twitter.

Ранее появилась информация о гонорарах Рахмонова.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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