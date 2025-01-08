Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов продолжает уверенно двигаться к вершине мирового ММА и уже считается одним из главных претендентов на чемпионский пояс UFC в 2025 году. Его имя неизменно всплывает в числе тех бойцов, которые способны переписать историю полусреднего дивизиона. Аналитики издания LiveSport считают, что у "Номада" есть все качества, чтобы стать чемпионом мира уже в этом году, передают Vesti.kz.

Послужной список Рахмонова впечатляет: 19 побед подряд, 18 из которых завершились досрочно. Такой результат не оставляет равнодушными даже самых скептичных фанатов.

Тем не менее, его недавний поединок на UFC 310 против ирландца Иэна Гэрри (15-1) вызвал неоднозначные обсуждения.





Испытание чемпионом

Хотя Рахмонов выиграл единогласным решением судей, этот бой показал, что даже "Номад" может столкнуться с трудностями, когда дело доходит до сложного соперника.

Но впереди его ждет по-настоящему серьезное испытание - титульный поединок против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада, бой обещает стать одним из самых ярких событий.

Белал известен своим выносливым стилем и мощным прессингом, но эксперты считают, что его бойцовская техника предсказуема и не столь многогранна.

"Шавкат способен выбивать оппонентов из ритма, атакуя с любой позиции. Его арсенал в стойке намного разнообразнее. Белалу будет непросто найти эффективный ответ на такую тактику", - отмечают в LiveSport.





Наследие Шавката

Шавкат же не сбавляет обороты и посвящает все свое свободное время тренировкам. Рахмонов стремится не просто удержаться на вершине, но и войти в историю как первый чемпион UFC из Казахстана.

Бой с Мухаммадом станет для Рахмонова седьмым в UFC. Хотя они должны были подраться еще на UFC 310, но чемпион травмировался и "слетел". В итоге ему на замену вышел Гэрри, который первым прошел всю дистанацию против Шавката.