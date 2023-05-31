Шавката Рахмонова оскорбили за брошенный вызов экс-претенденту на титул UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:30
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен раскритиковал решение непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова бросить вызов американцу Келвину Гастелуму, решившему вернуться в полусредний вес, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Его вызов Гастелуму был дружелюбным. Я имею в виду, что это даже как вызов расценить было сложно. Это было похоже на предложение или на идею. Даже вопрос: "Должен ли я стать тем, кто поприветствует Гастелума?"

Один влиятельный человек сказал Рахмонову, что его следующий бой был за чемпионский пояс. Ты три месяца этого ждал, а потом решил бросить вызов Гастелуму, да еще и в вопросительной форме? Есть много слов, которыми я мог бы описать Шавката Рахмонова, но слово "умный" точно в этот список не входит", - сказал Соннен.

Напомним, что Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

Ранее он сообщил, что возвращается в полусредний вес, и руководство UFC согласилось с его решением.

Отметим, что в апреле 2019 года Гастелум единогласным решением судей уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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