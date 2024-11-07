Российский боец UFC в полусреднем весе Ринат Фахретдинов в интервью для Vprognoze.ru поделился мнением о потенциальном поединке между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Камару Усманом (20-4), сообщают Vesti.kz.

"Я не думаю, что у Рахмонова будет бой за временный пояс. Билал Мухаммад недавно дрался и получил травму. Зачем вводить временный титул, я, честно говоря, не понимаю. У него не такой долгий простой, чтобы вводить временный титул. Думаю, это будет просто претендентский бой, но никак не за временный пояс, потому что Билал ничего такого не сделал, чтобы временный пояс вводили. Что касается Камару Усмана, то в боях любой может составить конкуренцию любому. Сегодня не твой день, а у другого парня пошло все или наоборот. Камару Усман - бывший доминирующий чемпион, поэтому однозначно легкой прогулки для Шавката не будет. Все зависит от формы, в которой они подойдут к бою", - сказал Фахретдинов корреспонденту Vprognoze.ru.

Бой Рахмонова и Усмана может пройти на турнире UFC 310, который пройдет 8 декабря в Лас-Вегасе.

Отметим, что Рахмонов идет на серии из шести досрочных побед в лучшей лиге мира, в последнем поединке в декабре прошлого года финишировав удушением сзади американца Стивена Томпсона (17-7-1).

В декабре этого года Шавкат должен был подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Но американский боец палестинского происхождения отказался от выступления на UFC 310 из-за проблем со здоровьем.