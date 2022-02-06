"Шавкат - зверь!". Известный боец UFC высказался о Рахмонове

Известный боец UFC Гилберт Бернс высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове после победы над гайанцем Карлстоном Харрисом (17-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шавкат - зверь! Он заслуживает много хайпа! Вау! 15 боев и 15 побед", - заявил бывший претендент на титул UFC.

Man Shavkat is a beast! He deserves a lot hype! Wow 🤩 15 fights 15 finishes! @MmaSanford #UFCVegas47 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) February 6, 2022

Шавкат Рахмонов высказался о бое с Хамзатом Чимаевым

Напомним, сегодня, 6 февраля, казахстанский боец в главном карде UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) нокаутировал в первом раунде соперника из Гайаны. Теперь у Рахмонова 15 досрочных побед и три в UFC. По этому показателю "Номаду" и близко нет равных. Ближайшие преследователи имеют на своем счету по десять финишей кряду - это шведский файтер Хамзат Чимаев (10-0), чешский полутяжеловес Иржи Прохазка (28-3-1) и бразилец Жаилтон Алмейда (15-2).