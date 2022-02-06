Шавкат Рахмонов высказался о бое с Хамзатом Чимаевым

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью журналисту Игорю Лазорину высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым, который выступает в UFC за Швецию, сообщает корреспондент Vesti.kz.



— Слушай, тебя достали вопросами про бой с Чимаевым?

— Да, в принципе, постоянно спрашивают. Просто надоедает, когда одного человека постоянно тебе напоминают. Я говорю, подождите, время покажет. Время придет, мы с ним. Он свои бои выиграет, я свои выиграю, потом встретимся. Может, в чемпионском бою мы вдруг встретимся. Может, Чимаев потом претендентом будет с кем-то там. Потом я доберусь до него. Вот так примерно мое мнение.

Напомним, сегодня, 6 февраля, казахстанский боец в главном карде UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) нокаутировал в первом раунде соперника из Гайаны Карлстона Харриса (17-5). Теперь у Рахмонова 15 досрочных побед и три в UFC. По этому показателю "Номаду" и близко нет равных. Ближайшие преследователи имеют на своем счету по десять финишей кряду - это шведский файтер Хамзат Чимаев (10-0), чешский полутяжеловес Иржи Прохазка (28-3-1) и бразилец Жаилтон Алмейда (15-2).

Появилось видео первого нокаута Рахмонова в UFC