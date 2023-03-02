"Шавкат станет чемпионом UFC". Жанкош Тураров сделал прогноз на бой Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:54
©UFC

Казахстанец Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) сделал прогноз на следующий бой своего соотечественника Шавката Рахмонова (16-0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил перспективы бойца UFC и пригласил его на свой поединок.

В ночь с 4 на 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 285, в основном карде которого Рахмонов встретится с американцем Джеффом Нилом (15-4).

Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца

"Шавката ждет большой бой. В случае победы он войдет в число лучших. Я думаю, что он станет чемпионом. Он один из лучших в UFC и докажет это 5 марта. Я верю в него и желаю ему победы. Порадуем Казахстан победой в честь праздника Наурыз. Шавкат 5 марта, а я в своем бою - 21 марта.

Я буду смотреть этот бой и болеть за Шавката. А когда он вернется, то буду ждать его в качестве почетного гостя на своем вечере бокса", - заявил Тураров.

Тураров проведет чемпионский поединок 21 марта в Алматы, который будет рассчитан на 12 раундов. Он будет биться за чемпионский титул по версии IBO в первом полусреднем весе с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО). О настрое его соперника можно прочитать здесь.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тураров Жанкош Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:11
UFC
Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым
Сегодня , 18:54
UFC
Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не победит
Сегодня , 17:54
UFC
"Шавкат станет чемпионом UFC". Жанкош Тураров сделал прогноз на бой Рахмонова
Сегодня , 16:11
UFC
Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем
Сегодня , 15:10
UFC
Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца
Сегодня , 13:37
UFC
У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной
Сегодня , 12:45
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: дата, время боя UFC и прямая трансляция
Сегодня , 12:18
UFC
Шавкат Рахмонов одной фразой описал тренировки с экс-чемпионом UFC
Сегодня , 11:36
UFC
"Пусть сначала попасть по мне попробует" - Шавкат Рахмонов о бое с Джеффом Нилом
Сегодня , 11:16
UFC
Шавкат Рахмонов назвал своего самого сложного соперника
© 2008 - 2023 ТОО «EML»