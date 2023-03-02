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Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца

Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца
©ufc.com

В ночь с 4 на 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 285, в рамках основного карда которого состоится интригующий бой между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (16-0) и американцем Джеффом Нилом (15-4), сообщают Vesti.kz.

Портал vRINGe.com сделал прогноз на предстоящий поединок. Несмотря на то, что Рахмонов располагается ниже в рейтинге и имеет гораздо меньше опыта выступлений в UFC, букмекеры видят его явным фаворитом.

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: дата, время боя UFC и прямая трансляция

"Шавкат Рахмонов: "Номад"

Первое, что обращает на себя внимание, - 100-процентный показатель досрочных побед Рахмонова. Он вообще только однажды, еще в 2018 году, забирался "аж" в третий раунд. В остальных 15 случаях хватало одного или двух.

Непосредственно в UFC казахстанец выступает с октября 2020 года, проведя с тех пор четыре поединка. По одному в 2020 и 2021 и два в 2022-м.

Его жертвы - опытные бразильцы Алекс Оливейра и Мичел Празереш, гайанский середняк Карлстон Харрис и, наконец, матерый американец Нил Мэгни. Разумеется, последний стоит особняком и по большому счету стал первой, по-настоящему серьезной проверкой для Рахмонова. Но конкурировать на равных с топ-проспектом все же не смог, уступив удушением "гильотиной" во втором раунде в июне прошлого года.

Статистика бойца
Страна: Казахстан
Возраст: 28 лет
Рост: 185 см
Размах рук: 196 см
Рекорд в ММА: 16 побед (8 нокаутами, 9 приемами) и 0 поражений.
В рейтинге UFC (полусредний вес): #10

Джефф Нил: "Руки из стали"

Нил в UFC с 2018-го, получив контракт благодаря победе в отборочном шоу Даны Уайта Contender Series.

Начал Джефф очень лихо, одержав пять побед подряд, в том числе над нынешним топом Белалом Мухаммадом. Так и до титульника было недалеко, но экс-претендента Стивена Томпсона в 2020-м Нил пройти не сумел, проиграв свой первый 5-раундовый мейнивент по очкам.

Неудача не пришла одна, и следом Джеффа огорчил по очкам Мэгни.

И все же Нил не опустил свои стальные руки окончательно, завершив 2021 год трудовой победой SD 3 над Сантьяго Понзиниббио, а единственный бой в 2022-м выиграл нокаутом (КО 3) у некогда грозного Висенте Луке.

Статистика бойца
Страна: США
Возраст: 32 года
Рост: 180 см
Размах рук: 191 см
Рекорд в ММА: 15 побед (9 нокаутами, 2 приемами, 4 по очкам) и 4 поражения (1 нокаутом, 1 приемом, 2 по очкам)
В рейтинге UFC (полусредний вес): #7

Прогноз

Этот бой был запланирован еще в рамках первого в 2023 году турнира промоушена в середине января, но тогда Нилу пришлось отказаться от выхода в октагон из-за травмы, подробности которой не стали раскрывать общественности.

Американец - типичный ударник, который предпочитает действовать исключительно в стойке, полагаясь на хорошую работу рук, добротную функционалку и крепкий подбородок. Его нельзя назвать настоящим мастером бокса или пугающим панчером, но уоркрейт работает исправно и без серьезных сбоев.

Рахмонову будет непросто перебить Нила в стойке, хотя задача эта не выглядит невыполнимой. Во-первых, казахстанец и сам хорош в ударке, плюс к этому превосходя соперника в антропометрии. Во-вторых, "Номад" разнообразнее в атаке и может миксовать удары руками с киками.

И все же, пожалуй, со стороны Шавката было бы опрометчиво пытаться пересилить американца в стойке, когда его грэпплинг на однозначно более высоком уровне. Джефф неплохо защищается от тейкдаунов, но если уж казахстанцу удастся перевести бой на покрытие, Нилу придется откровенно туго. Рахмонов обладает огромным набором приемов и не знает пощады в граунд-энд-паунде.

Скорее всего, Шавкат будет миксовать ударку и проходы, но так или иначе ключом к победе для него видится партер. В противном случае, то есть если соперничество развернется в стойке, казахстанец также видится небольшим фаворитом, но тогда бой наверняка пройдет всю дистанцию, а превосходство "Номада" не окажется основательным.

Думаем, что у казахстанца все же получится, так что наш прогноз на бой Рахмонов - Нил: досрочная победа Шавката", - говорится в статье.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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