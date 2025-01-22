"Шавкат следующий". Рахмонову определили сроки боя за титул UFC

Чемпион полусреднего веса UFC американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) рассказал, когда собирается разделить октагон с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0), передают Vesti.kz.

"Я в восторге. Я рад вернуться к тренировкам и работе. Очевидно, что следующим будет Шавкат, но после него будут Хоакин Бакли, Карлос Пратес, Иэн Гэрри. Мне не терпится увидеть, что будет делать остальная часть дивизиона и как все сложится. Но для себя я хочу просто оставаться активным. Я хочу провести свой первый бой, первую защиту титула, а затем искать следующую дату, искать следующую жертву", - цитирует Мухаммада cagesidepress.com.

Что касается первой защиты титула, то Белал отметил, что она состоится в первой половине 2025 года.

"Надеюсь, что до лета. После Рамадана я буду готов к бою и снова возьмусь за дело", - добавил он.

Мухаммад и Рахмонов должны были встретиться в рамках главного события турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако Белал снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1) и потерпел первое поражение в карьере. Их поединок стал соглавным событием ивента. После этой победы Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.