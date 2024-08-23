Шавкат Рахмонов заявил права на титул UFC и привел аргумент

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о праве сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе UFC, сообщают Vesti.kz. Третий номер дивизиона сравнил свою серию с серией Камару Усмана (20-4), который занимает вторую строчку рейтинга.

"Рекорд 18-0 со 100% досрочных побед или 0-3 в последних трех боях. Я думаю, не должно быть никаких вопросов, кто следующим будет драться за титул", - написал Шавкат в соцсети Х (бывший Twitter).

Отметим, ранее Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) заявил о желании провести бой на последнем номерном турнире года (UFC 310 пройдет 7 декабря) с Рахмоновым или Усманом.

Напомним, Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).