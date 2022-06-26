Шавкат Рахмонов выбрал новую жертву в UFC и бросил вызов

©UFC
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:10

27-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов после очередной досрочной победы бросил вызов следующему сопернику, сообщают Vesti.kz.

В соглавном бою на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) он удушающим приемом заставил сдаться опытного американца Нила Мэгни. 

После победы, не уходя из октагона, Рахмонов бросил вызов 39-летнему американскому ветерану промоушена Стивену Томпсону.

"Стивен Томпсон. Он следующий", - сказал казахстанец.

Напомним, что победа над Мэгни стала для Рахмонова 16-й досрочной подряд. После нее он поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:
И Сергея Морозова:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

MMA UFC
0
Сегодня 11:10
© 2008 - 2022 ТОО «EML»