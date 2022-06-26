Шавкат Рахмонов выбрал новую жертву в UFC и бросил вызов

27-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов после очередной досрочной победы бросил вызов следующему сопернику, сообщают Vesti.kz.

В соглавном бою на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) он удушающим приемом заставил сдаться опытного американца Нила Мэгни.

После победы, не уходя из октагона, Рахмонов бросил вызов 39-летнему американскому ветерану промоушена Стивену Томпсону.

"Стивен Томпсон. Он следующий", - сказал казахстанец.

Напомним, что победа над Мэгни стала для Рахмонова 16-й досрочной подряд. После нее он поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC.

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