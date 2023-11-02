Шавкат Рахмонов возглавил рейтинг бойцов UFC

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Сегодня 09:31
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Твиттер-аккаунт The People’s MMA представил рейтинг бойцов из топ-15 полусреднего веса UFC с наивысшим процентом досрочных побед, сообщаютVesti.kz.

Лидером рейтинга со 100-процентным показателем стал казахстанец Шавкат Рахмонов: "Номад" провел в UFC пять боев и во всех пяти выиграл досрочно.

В топ-3 лучших финишеров также вошли бразилец Висенте Люке (86%) и американец Кевин Холланд (84%).

Тройку "лузеров" составили американцы Шон Брэди (47%), Нил Мэгни (39%) и Белал Мухаммад (26%).

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Напомним, свой следующий бой Рахмонов (17-0) проведет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).

Рахмонов занимает пятое место в рейтинге полусредневесов UFC, а Томпсон располагается строчкой ниже.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Рейтинг

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