Шавкат Рахмонов узнал цену победу над чемпионом UFC

Американский журналист YahooSport и эксперт ММА Кевин Йол рассказал о шансах Шавката Рахмонова (18-0) на чемпионский пояс UFC и объяснил, что мешает росту популярности казахстанского бойца, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 7 на 8 декабря Рахмонов проведет бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3). Их поединок станет главным событием турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Впервые в истории боец из Казахстана будет претендовать на пояс UFC.

- Я полагал, что, когда Белал выиграет пояс, он будет защищать его против одного из двух человек. Либо против Камара Усмана, либо против Шавката. И больше склонялся к Рахмонову, зная, что такой расклад понравится Усману. Есть несколько бойцов, у которых есть рекорд 18-0 при 18 нокаутах. Если Шавкат победит и станет чемпионом мира, это поднимет его на следующий уровень, - сказал Йол в интервью SPORT+.

- Какие качества вы бы отметили у Шавката? Что, по вашему мнению, его отличает от остальных бойцов?

- Шавкат - один из самых разносторонних бойцов в UFC. У него потрясающие навыки, при этом его удары также очень хороши. Такая способность побеждать людей в самых разных аспектах борьбы встречается очень редко.

- Насколько хорошо Рахмонова знают американские фанаты?

- Его популярность еще далека от того уровня, до которого она может дойти. То, что он еще не проигрывал и побеждает в каждом бою досрочно, действительно, привлекает внимание и создает загадку вокруг его личности. Однако в США люди, которые следят за его успехами, знают его лишь как выдающегося бойца. На мой взгляд, широкая аудитория до сих пор довольно мало знает о нем как о человеке. За пределами ринга или зала о нем также мало информации. Когда люди начнут больше узнавать о его жизни, целях, мечтах, о борьбе, с которой он столкнулся на своем пути, я думаю, его популярность значительно вырастет. Люди ценят не только достижения, но и личную историю. Это окажет положительное влияние на его имидж и уровень известности.

- Что скажете о Белале?

- Белал - талантливый и целеустремленный боец, тоже известный своими выдающимися навыками. Он не только владеет различными техниками борьбы, но и активно применяет ударную технику. Его стремление к совершенству заметно в каждом бою, где он стремится улучшать свою технику и тактику. В плане ударов видно, что он старается подражать Канело Альваресу.

- В итоге, какие шансы у Шавката Рахмонова на победу в чемпионском бою?

- Об этом сложно сказать. Шавкат - один из лучших бойцов в мире. Благодаря мастерству и уверенности в своих силах, у него очень хорошие шансы на победу.

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