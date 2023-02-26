Шавкат Рахмонов "создал" монстра: тот выиграл главный бой турнира UFC

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Сегодня 11:10
©Фото из соцсетей Шавката Рахмонова

В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex прошел очередной турнир UFC Fight Night под номером 220, главным событием которого стал бой в среднем весе между бразильцем Андре Мунисом и американцем Бренданом Алленом, сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился в третьем раунде, когда Аллен поймал соперника на удушающий прием.

Для Муниса это поражение стало первым в UFC - до этого он одержал пять побед кряду в промоушене. Американец же продлил победную серию до пяти.

Напомним, Аллен выходит в октагон в традиционном казахском головном уборе, который ему подарил казахстанец Шавкат Рахмонов, также выступающий в UFC. Оба бойца занимаются в одном зале.

"Брендан Аллен в шапке от Шавката - это монстр", - отметил один из пользователей Twitter.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC США

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