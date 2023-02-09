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Новости спорта MMA UFC

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Кругом одни звезды, или с кем в одном зале тренируются Рахмонов и Алмабаев в США

Кругом одни звезды, или с кем в одном зале тренируются Рахмонов и Алмабаев в США
©Instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) активно готовится к поединку с американцем Джеффом Нилом (15-4). Тренировочный лагерь непобежденного финишера проходит в американском зале Kill Cliff FC (бывший Sanford MMA), а помогает ему другой представитель Казахстана Асу Алмабаев (17-2). Корреспондент Vesti.kz подготовил список из десяти известных бойцов, которые прямо сейчас тренируются в одном зале с Шавкатом и Асу.

Зал Kill Cliff FC является одним из самых популярных среди звездных бойцов мировых промоушенов. Шавкат уже привык проходить свою подготовку перед выступлениями в США именно в этом месте, и Асу вместе с ним поехал туда не первый раз. 

Рахмонов уже рассказывал, что ему комфортно тренироваться в этом зале. Там есть и спарринг-партнеры, и хороший тренерский состав, и все условия для плодотворной работы в зале. Поэтому и к бою против Нила, который состоится 5 марта, казахстанец готовится там же. 

Кевин Ли и Ли Цзинлян

С этими бойцами Рахмонов и Алмабаев на днях были запечатлены на одном снимке, а выложил фото тренер Саид Сапаров (второй справа). Кевин (на фото в центре) - американский боец, который ранее уже бился долгое время под эгидой UFC и считался одним из талантливейших представителей своего поколения. Но в итоге ожидания промоушена и фанатов Ли не оправдал, и впоследствии он был уволен.

Год назад Ли подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, где провел лишь один, зато победный бой. Кроме того, Кевин заявил, что принял ислам, а также подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом. Недавно стало известно, что Ли вновь стал бойцом UFC, подписав соглашение с американским промоушеном. В последние годы Кевин дрался как в легком весе, так и в полусреднем, и пока неясно, в каком дивизионе он будет выступать после своего возвращения.

Цзинлян (на фото справа) - полусредневес из Китая, замыкающий рейтинг топ-15 в этом дивизионе. В прошлом году был момент, когда у Рахмонова не было соперника, и он даже вызывал на поединок Ли. Тогда они еще не были лично знакомы, но вскоре встретились в американском зале. Сейчас Шавкат и Ли хорошо ладят и являются постоянными товарищами в зале Kill Cliff FC.

Полусредневесы Гилберт Бернс, Висенте Люке, Андре Фиальо и Такаши Сато

С ними Шавкат бьется в одном дивизионе, и потенциально, как и с Цзинляном, может встретиться в клетке. Однако с Ли он общается все же теснее, хотя и с пятым номером рейтинга Бернсом у казахстанца отличные отношения, построенные на взаимном уважении. Бразилец нередко хвалил Шавката в интервью различным изданиям.

Люке является девятым номером рейтинга, и лишь на одну строчку опережает Шавката. Уже в марте "Номад" может обойти его в рейтингах в случае победы над Нилом. Что касается португальца Фиальо, то в UFC он выступает чуть больше года, но уже имеет рекорд 2-3 в промоушене. 

Сато - известный японский боец, в UFC проведший шесть поединков (2-4). Сейчас он идет на серии из трех поражений подряд. Судя по видео в соцсетях, они с Шавкатом неплохо ладят. К примеру, сегодня Сато находился в одной машине с Рахмоновым:

Ветераны Майкл Джонсон и Дерек Брансон

На двоих этим американцам 75 лет. Джонсон известный легковес, а Брансон выступает в среднем весе. В прошлом году Дерек признался, что был шокирован мощью казахстанца.

Брендан Аллен и Нурулло Алиев

Американец Аллен неплохо выступает в среднем весе и идет на серии из трех побед. В прошлом году он прославился среди фанатов Рахмонова тем, что Шавкат подарил ему свой головной убор. Как оказалось, Брендан давно просил себе такой подарок, и в итоге казахстанец порадовал товарища по залу.

23-летний Алиев готовится к своему дебюту в UFC. На счету таджикского файтера восемь побед в восьми поединках, он является экс-чемпионом Fight Nights. Несколько лет назад у него была история с Куатом Хамитовым, но в итоге их бой так и не состоялся. Аллена и Алиева объединяет то, что они выступят на одном турнире - 26 февраля.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Алмабаев Асу Хамитов Куат Eagle FC Нурмагомедов Хабиб

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