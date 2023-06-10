Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с победителем пары Чимаев - Усман

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил о готовности выйти в октагон с победителем потенциального боя между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, сообщают Vesti.kz.

- В разработке бой Чимаев - Усман. Кто победит в этой паре? И еще - Камару можно уже списывать?

- Я не знаю, бой все покажет. Зависит от того, в каком весе будет. Я готов! Кто из них двоих победит - с ним выйду!

Слухи про бой с Усманом? Нет, я об этом даже не слышал. Просто в Интернете писали. С менеджером это не обсуждали", - сказал Рахмонов на канале "Спорт Шредингера" в YouTube.

Отметим, что Усман занимает первую строчку в рейтинге полусредневесов UFC, Чимаев находится на четвертой позиции, Рахмонов - на шестой. Чемпионом дивизиона является англичанин ямайского происхождения Леон Эдвардс.