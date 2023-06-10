Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с победителем пары Чимаев - Усман

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:27
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил о готовности выйти в октагон с победителем потенциального боя между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, сообщают Vesti.kz.

- В разработке бой Чимаев - Усман. Кто победит в этой паре? И еще - Камару можно уже списывать? 

- Я не знаю, бой все покажет. Зависит от того, в каком весе будет. Я готов! Кто из них двоих победит - с ним выйду!

Слухи про бой с Усманом? Нет, я об этом даже не слышал. Просто в Интернете писали. С менеджером это не обсуждали", - сказал Рахмонов на канале "Спорт Шредингера" в YouTube.

Отметим, что Усман занимает первую строчку в рейтинге полусредневесов UFC, Чимаев находится на четвертой позиции, Рахмонов - на шестой. Чемпионом дивизиона является англичанин ямайского происхождения Леон Эдвардс.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:27
UFC
Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с победителем пары Чимаев - Усман
Вчера , 23:00
UFC
Соглавный бой в силе на UFC 289: Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш сделали вес
Вчера , 17:10
UFC
"Минимум топ-5". Казахский боец получил высокую оценку перед дебютом в UFC
Вчера , 11:12
UFC
"Ты бомж". Чемпиона UFC оскорбили из-за обращения к Илону Маску
8 июня, 23:19
UFC
Нанесший казахстанцу первое поражение в UFC боец получил нового соперника
8 июня, 20:31
UFC
Назван единственный бой, который проиграл Хабиб
8 июня, 20:15
UFC
"Он ведь из Казахстана, верно?". Оценены шансы Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC
7 июня, 16:30
UFC
"На примере Жумагулова". Алмабаева предостерегли перед дебютом в UFC
7 июня, 13:25
UFC
Дана Уайт сообщил новые подробности возвращения Конора Макгрегора в UFC
7 июня, 09:06
UFC
Шавката Рахмонова подняли в топ-3 UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»