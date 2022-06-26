Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление и обратился к главе UFC после мощной победы

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов заявил, что через пару лет станет чемпионом UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После своей досрочной победы на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) он прямо в октагоне обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

"Дана Уайт, запомни мое имя! Я буду чемпионом UFC. За один-два года я стану чемпионом UFC!" - сказал казахстанец.

Напомним, в соглавном поединке Рахмонов победил американца Нила Мэгни, заставив того сдаться во втором раунде после удушающего приема.

Также на этом турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов, и выиграл свой бой казахский боец из Китая Сайран Нурданбек.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

