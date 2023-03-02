Шавкат Рахмонов рассмешил журналистов своим ответом про красотку из UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:32
©instagram.com/laura_sanko, UFC

Казахстанский файтер UFC Шавкат Рахмонов рассказал, что смотрел видео, на котором журналистка американского промоушена и экс-боец смешанного стиля Лора Санко восторженно отзывалась о нем, сообщают Vesti.kz.

- Есть одно вирусное видео, где комментатор UFC Лора Санко реагирует на тебя. Видел ли ты это видео и как его оцениваешь?

- Да-да, видел, в принципе. Ничего не могу сказать. Конечно, как мужчине, приятно, когда женщина восхищается. В принципе, нормально отношусь.

Санко тогда так говорила о Шавкате:

"Ах, этот мужчина! У меня мурашки по коже от него. Я никогда не брала у него интервью, но если я это сделаю, то я буду нервничать. Но я хочу этого. У него 16 побед и 0 поражений. У него 100 процентов финишей против своих оппонентов".

Напомним, что Рахмонов следующий бой в UFC проведет против американца Джеффа Нила. Он состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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