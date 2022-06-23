Шавкат Рахмонов рассказал о готовности к бою в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался о своей готовности к бою с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", передают Vesti.kz.
По казахстанскому времени поединок состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.
Для казахстанца этот бой станет четвертым в американском промоушене.
В своем аккаунте в Instagram Рахмонов опубликовал видео с фотосессии, которая прошла в октагоне.
"Осталось немного времени", - написал он.
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