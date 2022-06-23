Шавкат Рахмонов рассказал о готовности к бою в UFC

©instagram.com/shavkatrakhmonov94
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:30

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался о своей готовности к бою с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", передают Vesti.kz.

По казахстанскому времени поединок состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

Для казахстанца этот бой станет четвертым в американском промоушене.

В своем аккаунте в Instagram Рахмонов опубликовал видео с фотосессии, которая прошла в октагоне. 

"Осталось немного времени", - написал он.

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

MMA UFC
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Сегодня 21:30
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