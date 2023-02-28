Шавкат Рахмонов раскрыл имя нового казаха в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:39
©UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) рассказал о том, кто из его соотечественников может в ближайшее время пополнить состав сильнейшей ММА-лиги мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, перспективы попасть в UFC есть у его партнера по команде DarTeam Асу Алмабаева (17-2). У того закончился контракт с промоушеном Brave FC, где он провел последние три боя. Асу идет на серии из 13 побед. Сейчас оба тренируются в США.

- Ты взял с собой Асу в Майами. Я правильно понимаю, что у вас цель - Асу подписать в UFC?
- Да, конечно. Если получится, подписать его можно. Он и сам хочет. У него в данный момент как раз контракт (с Brave CF) закончился. В принципе, ждет. Если возможность будет, он в любой момент может выскочить, - сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Octagon TV.

Президент Naiza предсказал нокаут в бою Шавката Рахмонова в UFC

Добавим, что Рахмонов следующий поединок проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (США).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Алмабаев Асу MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:39
UFC
Шавкат Рахмонов раскрыл имя нового казаха в UFC
Сегодня , 14:24
UFC
Шавкат Рахмонов предостерег чемпиона UFC Ислама Махачева
Вчера , 20:59
UFC
Боец казахстанского менеджера из UFC назвал сроки возвращения после тяжелой травмы
Вчера , 17:25
UFC
Чимаев сделал заявление о завоевании титула UFC
Вчера , 17:08
UFC
"Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера
Вчера , 16:52
UFC
Президент Naiza предсказал нокаут в бою Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 15:57
UFC
Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова
Вчера , 15:07
UFC
UFC в шоке от таджикских фанатов: ночью заполнили стадион и топили за "Двойника Хабиба"
26 февраля, 11:10
UFC
Шавкат Рахмонов "создал" монстра: тот выиграл главный бой турнира UFC
26 февраля, 09:21
UFC
"Таджикский Хабиб" со скандалом дебютировал в UFC: укусил соперника в бою
© 2008 - 2023 ТОО «EML»