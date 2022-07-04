Шавкат Рахмонов раскрыл детали контракта с UFC и дату следующего боя

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:03

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов рассказал о сроках следующего боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы разговаривали с матч-менеджерами. Для меня идеальный вариант - октябрь на турнире в Абу-Даби. Туда не нужно визы для казахстанцев. Если нет, то ноябрь-декабрь, я тоже буду готов", - сказал Рахмонов на пресс-конфренции.

Также "Номад" раскрыл детали нового контракта с UFC: "У меня контракт на пять боев, один я уже провел, четыре осталось. Но UFC может предложить переподписать новый контракт уже по истечении двух-трех боев".

Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC

Свой последний бой Рахмонов провел 26 июня в Лас-Вегасе (США), когда удушающим приемом одержал победу над американцем Нилом Мэгни. Для казахстанца эта победа стала 16-й в 16 боях.

 

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Метки:
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