Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с Джеффом Нилом перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:21
©Кадр из видео

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) и американец Джефф Нил (15-4) сошлись в дуэли взглядов перед боем на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники предстали друг перед другом, после чего пожали руки и разошлись.

Напомним, что этот поединок в полусреднем весе состоится в Лас-Вегасе, США, в воскресенье, 5 марта по казахстанскому времени.

Отметим, что в UFC Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

Перед боем Рахмонов назвал бойца, которого не победит.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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