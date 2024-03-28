Шавкат Рахмонов прибыл в Китай и произвел фурор

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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прибыл в Пекин (Китай), где он встретился со своими поклонниками, передают Vesti.kz.

Рахмонов прилетел в Пекин для участия в форуме, который посвящен году туризма в Китае. Его встретил местный боец Ли Дзи Лян, выступающий в UFC в весе Рахмонова.

Казахстанского файтера сразу узнали в Китае, он со своей стороны "наградил" фанатов автографами и сфотографировался с ними на память.


 

Рахмонов последний раз выходил в октагон 16 декабря 2023 года, когда в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США) финишировал во втором раунде американца Стивена Томпсона. Этим самым он довел свой рекорд до 18-0, а в рейтинге полусреднего веса UFC занимает уже третье место. 

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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