Шавкат Рахмонов прервал молчание и сделал заявление после травмы

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0) впервые за несколько месяцев опубликовал сообщение в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Рахмонов сообщил о прогрессе в тренировках

32-летний боец заявил, что продолжает усердно тренироваться и набирать форму.

"Ещё одна неделя тяжёлых тренировок позади. Становлюсь сильнее с каждым днём", — написал Рахмонов на своей странице в X (бывший Twitter).

До этого казахстанец в последний раз появлялся в этой соцсети ещё в феврале, когда сообщил о рецидиве травмы.

Рахмонов продолжает восстановление после травмы колена

Последний поединок Рахмонов провёл в декабре 2024 года. Тогда он победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и сохранил беспроигрышный рекорд.

После боя казахстанец столкнулся с проблемами колена и надолго выбыл из строя. В начале 2026 года, когда ожидалось его возвращение, стало известно о рецидиве травмы, из-за которого сроки восстановления пришлось пересмотреть.

Экс-соперник Рахмонова и Махачева получил главный бой в UFC