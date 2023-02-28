Шавкат Рахмонов предостерег чемпиона UFC Ислама Махачева

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории, предостерег чемпиона легкого веса Ислама Махачева от перехода в его дивизион, сообщают Vesti.kz. Он отметил, что для россиянина это будет риск.

"Честно говоря, я ему не советую в 77 килограммов подниматься. Лучше там (в 70 кг) оставаться - у него там хорошо получается. Мне кажется, это для него риск. Он вряд ли поднимется, я не уверен. Если даже поднимется, ему будет тяжело для него. Не только из-за габаритов - он большой, конечно… Если у него тейкдауны не получатся, там уже тяжеловато будет, я думаю", - сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Octagon TV.

Напомним, следующий бой Рахмонов проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который по казахстанскому времени состоится утром 5 марта в Лас-Вегасе (США). На его счету 16 побед и ни одного поражения.