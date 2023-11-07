Шавкат Рахмонов получил новое прозвище в UFC

Американский полусредневес UFC Стивен Томпсон (17-6-1) поделился настроем на предстоящий бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0), сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоится 16 декабря (утром 17 декабря по казахстанскому времени) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 296. Это будет последний ивент промоушена в 2023 году.

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"Много чего могло произойти, но не произошло. Это было какое-то безумие. Бой с Мишелом Перейрой слетел, потом у меня была возможность подраться с Камару Усманом, что также очень круто, но у UFC или, по крайней мере, у Камару были другие планы. В итоге мне предложили Шавката. Он не только выше меня в рейтинге, но еще и один из самых страшных чуваков в UFC прямо сейчас, особенно в полусреднем дивизионе - непобежденный, 100% досрочных побед, суперсильный и супержесткий. Думаю, теперь пришло мое время проявить себя", - сказал Томпсон в разговоре с MMA Fighting.

Напомним, Рахмонов занимает пятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе, а Томпсон идет шестым.

Свой последний бой "Номад" провел в марте, когда на турнире UFC 285 удосрочил другого американца Джеффа Нила.

Томпсон же выходил в октагон в декабре 2022 года на турнире UFC on ESPN 42, когда одержал победу над Кевином Холландом техническим нокаутом в четвертом раунде.

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