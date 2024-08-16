Шавкат Рахмонов "получил" бой с чемпионом UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 18:45
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) и чемпион лучшей лиги мира американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3), похоже, договорились об очном поединке, передают Vesti.kz.

Казахстанец обратился к Мухаммаду:

"Запомни имя следующего соперника, Белал", - говорится в посте Шавката.

Мухаммад ответил гифкой с Дуэйном Скалой Джонсоном, дав понять, что не против встречи с казахстанцем.

Мухаммад завоевал пояс в полусреднем весе благодаря победе над британцем Леоном Эдвардсом (22-4) на турнире UFC, состоявшемся 27 июля 2024 года в Манчестере.

Рахмонов, замыкающий топ-3 полусреднего дивизиона UFC, последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Метки:
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